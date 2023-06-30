Джокович рассказал, считает ли он себя величайшим игроком

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что он не считает себя величайшим теннисистом, передает «Би-би-си».

«Я не позволяю себе называть себя величайшим. Я считаю это неуважением к другим поколениям игроков, которые проложили для нас путь. И меня очень трогает быть частью истории», — сказал Джокович.

В июне Джокович в третий раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Франции («Ролан Гаррос»), завоевав рекордный 23-й трофей «Большого шлема». Надаль, рекордсмен по победам на «Ролан Гаррос» (14), выигравший 22 турнира «Большого шлема» за карьеру, впервые пропустил соревнования в Париже из-за травмы.

В активе 36-летнего Джоковича три победы на турнирах в этом году, в том числе на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), и 94 за карьеру.

24 июня испанский теннисист Карлос Алькарас возглавил рейтинг Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сместив с первой строчки Джоковича.

Ранее экс-теннисист Андрей Чесноков оценил шансы Джоковича побить рекорд по победам на турнирах Большого шлема.