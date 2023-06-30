Экс-игрок «Спартака» возглавит клуб Первой лиги

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов возглавит московский «Велес» из Первой лиги, передает Sport24.

В прошлом сезоне «Велес» занял 15-е место. Главным тренером москвичей на данный момент является Артем Куликов.

Бушманов был тренером подмосковных «Химок», московского «Строгино», а также «Спартака-2».

В качестве игрока Бушманов трижды становился чемпионом России в составе «Спартака». В 1990 году он стал в составе сборной СССР чемпионом Европы для игроков не старше 18 лет.

«Велес» был основан в 2016 году на базе футбольной школы «Савеловская». Клуб выступает в Первой лиге с сезона-2020/21. Наивысшим достижением команды является 13-е место в Первой лиге в сезоне-2020/21. В сезоне-2019/20 команда добралась до 1/32 финала Кубка России, где уступила в серии пенальти московскому «Торпедо».

Ранее Бушманов предложил вернуть проведение Кубка чемпионов Содружества.