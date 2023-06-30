Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-игрок «Спартака» возглавит клуб Первой лиги

Sport24: экс-игрок «Спартака» Бушманов возглавит клуб Первой лиги «Велес»

close
100%
ФК «Спартак-2 Москва»/VK

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов возглавит московский «Велес» из Первой лиги, передает Sport24.

В прошлом сезоне «Велес» занял 15-е место. Главным тренером москвичей на данный момент является Артем Куликов.

Бушманов был тренером подмосковных «Химок», московского «Строгино», а также «Спартака-2».

В качестве игрока Бушманов трижды становился чемпионом России в составе «Спартака». В 1990 году он стал в составе сборной СССР чемпионом Европы для игроков не старше 18 лет.

«Велес» был основан в 2016 году на базе футбольной школы «Савеловская». Клуб выступает в Первой лиге с сезона-2020/21. Наивысшим достижением команды является 13-е место в Первой лиге в сезоне-2020/21. В сезоне-2019/20 команда добралась до 1/32 финала Кубка России, где уступила в серии пенальти московскому «Торпедо».

Ранее Бушманов предложил вернуть проведение Кубка чемпионов Содружества.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях