Экс-игрок ЦСКА Ярошик назвал сходство Газзаева с Моуринью

Бывший футболист ЦСКА Иржи Ярошик рассказал, что бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев умел мотивировать футболистов, передает «Матч ТВ».

«В чем сходство Газзаева с Моуринью? Он любил и умел мотивировать игроков, был победителем по характеру. Он нашел правильный подход к каждому футболисту. У него очень много хороших качеств», — сказал Ярошик.

45-летний Ярошик играл в России за ЦСКА и самарские «Крылья Советов», выступал также за чешские «Спарту» и «Слован», английские «Челси» и «Бирмингем», шотландский «Селтик», испанские «Реал Сарагосу» и «Алавес».

Ярошик является четырехкратным чемпионом Чехии, России (2003), Англии (2005) и Шотландии (2007).

Вместе с ЦСКА Газзаев трижды становился чемпионом России, четыре раза брал Кубок России, а также выиграл Кубок УЕФА сезона-2004/05.

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