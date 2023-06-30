Олимпийский чемпион Кожевников считает бредом арест российского хоккеиста в Польше

Двукратный чемпион олимпийских игр Александр Кожевников назвал бредом арест в Польше 20-летнего российского хоккеиста, обвиненного в шпионаже. Максим Сергеев, выступавший в России за школы «Балашихи» и «Спартака», а ныне в Польской хоккейной лиге играющий за «Заглембе» был задержан за «исследование критической военной инфраструктуры».

«Можно только смеяться над этими ублюдками. По-другому не могу их назвать. Что он там мог узнавать? Какого размера клюшки у поляков? Или какие у них трусы с майками? Говорят о каких-то объектах критической инфраструктуры. Так о них и так давно всем известно. Бред какой-то, — приводит слова Кожевникова Vprognoze.ru.

— Польское правительство профашисткое. Это давно всем понятно. А нынешний инцидент – лишний пример того, что российским спортсменам в Польше нечего делать. Польский народ, может, и хороший. Но ведь он избрал это правительство».

Сергеев выступал в Польше с октября 2021 года и, по мнению прокуратуры, выполнял на территории страны задачи, в том числе выявляя критическую инфраструктуру в нескольких воеводствах. Молодому хоккеисту грозит тюремное заключение сроком до десяти лет.

Ранее сообщалось, что экс-тренер обвиненного в шпионаже хоккеиста был шокирован его арестом в Польше.