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Посольство России в Польше будет выяснять обстоятельства задержания хоккеиста

Песков: дипломаты будут прояснять ситуацию с задержанным в Польше российским хоккеистом

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Алексей Никольский/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что посольство РФ в Польше будет выяснять обстоятельства задержания российского хоккеиста, обвиняемого в шпионаже. Его слова приводит Telegram-канал Владимира Соловьева.

«Уверен, что поcольcтво это вcе будет cейчаc выяcнять, какие-то подробноcти мы получим, хотя, конечно, поcольcтву cейчаc работать в Варшаве очень и очень тяжело в cвязи c cовершенно оголтелой руcофобcкой позицией польcких влаcтей», — сказал Песков.

О задержании хоккеиста стало известно 30 июня. Об этом в Twitter написал генеральный прокурор Польши Збигнев Зебро. Позже Telegram-канал Mash сообщил, что спортсмена зовут Максим Сергеев. Он представляет клуб «Заглембе», выступающий в Польской хоккейной лиге. В России он выступал за «Балашиху» и «Спартак».

Ранее сообщалось, что польские госорганы скрыли информацию об аресте хоккеиста от посольства России.

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