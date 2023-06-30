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Стали известны соперники россиян в первом круге Уимблдона

Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Уимблдона-2023

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Amr Alfiky/Reuters

Состоялась жеребьевка мужской и женской сетки Уимблдонского турнира — 2023, который пройдет на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Лондоне.

Андрей Рублев, получивший седьмой номер посева, в первом раунде встретится с Максом Перселлом (Австралия). Соперником Аслана Карацева будет Люка Ван Аш (Франция), Александра ШевченкоАдриан Маннарино (Франция), Романа Сафиуллина — Роберто Баутиста‑Агут (Испания, 20‑й номер посева).

Лидером посева испанец Карлос Алькарас на старте сыграет с французом Жереми Шарди. Вторая ракетка турнира серб Новак Джокович встретится с аргентинцем Педро Качином.

Уимблдон стартует 3 июля и продлится до 16 июля. Россияне и белорусы будут допущены на турнир, если подпишут декларацию о нейтральности.

В 2022 году российским и белорусским теннисистам отказали в праве принять участие в Уимблдоне. За это Ассоциация теннисистов-профессионалов (АТР) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишили турнир рейтинговых очков.

Ранее министр спорта Великобритании высказалась о нарушениях правил россиянами на Уимблдоне.

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