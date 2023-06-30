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Футболист сборной России перешел в «Зенит»

Футболист «Сочи» Александр Коваленко перешел в «Зенит», заключив контракт до 2028 года

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» на официальном сайте объявил о переходе полузащитника Александра Коваленко из «Сочи».

«Футбольный клуб «Зенит» приветствует полузащитника в Петербурге и желает покорения новых высот в составе сине-бело-голубых! Добро пожаловать!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита».

Контракт с игроком рассчитан до 2028 года.

19-летний футболист — воспитанник академии «Чертаново». Зимой 2022 года перешел в самарские «Крылья Советов». Летом того же года заключил соглашение с «Сочи», однако продолжил выступление за «Крылья» на правах аренды.

В активе Коваленко 30 матчей за самарский клуб, в которых он забил два мяча и сделал три результативные передачи.

Осенью 2022 года Коваленко впервые вызвали в сборную России, 24 сентября он дебютировал за национальную команду в товарищеском матче со сборной Киргизии.

Ранее «Евро-Футбол.Ру» назвал зарплата Коваленко в случае перехода в «Зенит».

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