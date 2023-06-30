Олимпийская чемпионка из России развелась с мужем

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина сообщила о разводе с мужем. Об этом она написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Мы с Витей развелись. Многое пройдено вместе, разного, прекрасного и не очень, но все это бесценный опыт. Мне не стыдно за все, что было, и не грустно оглядываться назад. Я благодарю своего бывшего мужа за все, что мы вместе прошли. Уверена, что у каждого из нас впереди еще очень много хорошего», — написала спортсменка.

Шишкина вышла замуж за Виктора Куренного в 2017 году.

33-летняя Шишкина выигрывала золото в групповых упражнениях на Олимпийских игра в Лондоне (2012 год), Рио-де-Жанейро (2016 год) и Токио (2020 год). Также она является шестикратной чемпионкой Европы и 14-кратной чемпионкой мира. Шишкина объявила о завершении карьеры в 2021 году.

В феврале 2022 года Алла Шишкина запустила на YouTube свой авторский канал «Без воды».

Ранее дочь главы Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова рассказала о реакции отца на развод с мужем, уехавшим из-за СВО.