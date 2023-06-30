«Ювентус» определился с будущим Погба

Клуб Серии А «Ювентус» собирается продать французского полузащитника Поля Погба, сообщает La Gazetta dello Sport.

Руководство туринского клуба не устраивает высокая степень травматичности футболиста. В сезоне-2022/23 он провел всего десять матчей за «Ювентус» во всех турнирах, а большую часть чемпионата пропустил из-за повреждения.

Его контракт с клубом рассчитан до 2026 года. Transfermarkt оценивает стоимость Погба в €15 млн.

Издание 90min ранее сообщило, что интерес к Погба проявляют несколько футбольных клубов из Саудовской Аравии. При этом сам игрок предпочел бы остаться в «Ювентусе», а клуб готов продать его, если получит выгодное предложение.

В Саудовской Аравии зарплата Погба может составить €290 тыс. в неделю.

Погба выступал за «Юве» в 2012-2016 годах, а затем вновь вернулся в Турин в 2022 году.

Ранее футболист итальянского «Ювентуса» и сборной Франции по футболу Поль Погба дал показания в суде по делу о вымогательствах.