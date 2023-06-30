Чемпионка ОИ Веснина оценила шансы Мирры Андреев добиться успеха на Уимблдоне

Олимпийская чемпионка Елена Веснина заявила, что 16-летняя Мирра Андреева, впервые в карьере пробившаяся в основную сетку турнира Большого шлема Уимблдон, показывает зрелый взрослый теннис, сообщает «Матч ТВ».

«Не могу сказать, что Мирра сейчас самая талантливая российская теннисистка. Но она, безусловно, яркая звездочка. В России давно не было теннисистки, которая в таком юном возрасте играла бы в такой зрелый взрослый теннис.

Сейчас лишь бы жеребьевка была хорошая для нее. Когда ты несеяный и выходишь из квалификации, можешь сразу попасть на самых топовых соперников», — сказала Веснина.

В решающем матче квалификации Андреева одержала победу над Тамарой Корпач из Германии — 7:5, 5:7, 6:2.

На прошедшем турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» Андреева также отобралась в основную сетку через квалификацию и дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил поражение Андрея Рублева от Александра Бублика в финале турнира в Галле.