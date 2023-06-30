Теннисистка Мирра Андреева поделилась эмоциями от выхода в основную сетку Уимблдона

Российская теннисистка Мирра Андреева после выхода в основную сетку Уимблдона заявила, что с каждым разом все увереннее играет на травяном покрытии, и до сих пор волнуется из-за дебюта на Открытом чемпионате Великобритании по теннису, сообщает официальный сайт турнира Большого шлема

«Очень рада выходу в основную сетку на первом турнире на траве. Поначалу мне было непросто играть на таком покрытии, но теперь я с каждым разом становлюсь все увереннее, хотя по-прежнему падаю — мне кажется, чаще остальных.

Я никогда не была раньше на Уимблдоне и очень взволнована», — сказала 16-летняя спортсменка.

В решающем матче квалификации Андреева одержала победу над Тамарой Корпач из Германии — 7:5, 5:7, 6:2.

На прошедшем турнире Большого шлема «Ролан Гаррос» Андреева также отобралась в основную сетку через квалификацию и дошла до третьего круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко ранее назвал главную особенность турнира в Уимблдоне.