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Губерниев: североамериканский хоккей не мыслит себя без России

Губерниев о выборе Мичкова «Филадельфией»: североамериканский хоккей не мыслит себя без России

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Global Look Press

Известный российский телекомментатор Дмитрий Губерниев, комментируя выбор «Филадельфии Флайерз» российского нападающего Матвея Мичкова на драфте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), заявил, что североамериканский хоккей не мыслит себя без России. Слова Губерниева передает «Матч ТВ».

«Это говорит о том, что наша хоккейная школа сильна, а НХЛ по‑прежнему нуждается в услугах российских хоккеистов. А еще это говорит о том, что профессиональный североамериканский хоккей — вид спорта, который не мыслит себя без России», — сказал Губерниев.

Нападающий этот сезон провел в «Сочи», перебравшись из петербургского СКА на правах аренды. Он отыграл за южан 27 матчей, забросил девять шайб и отдал 11 голевых передач.

По результатам сезона в регулярном чемпионате КХЛ «Сочи» занял последнее место в Западной конференции, набрав всего 32 очка в 68 матчах.

«Чикаго Блэкхокс» ранее выбрал Коннора Бедарда под общим первым номером драфта НХЛ. Под вторым номером «Анахайм Дакс» выбрал форварда Лео Карлссона. Адам Фантилли стал третьим номером драфта, которого выбрал «Коламбус Блю Джекетс».

Ранее обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о том, что Мичков был выбран «Филадельфией Флайерз» на драфте.

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Хоккей. НХЛ
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