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Погба призвал к правосудию после убийства подростка во Франции

Футболист «Ювентуса» Погба призвал к правосудию после убийства подростка полицейским во Франции

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Reuters

Футболист итальянского «Ювентуса» Поль Погба отреагировал в своих соцсетях на новость о том, что полицейский во Франции убил 17-летнего подростка.

«Покойся с миром, Нахель. Мои соболезнования его маме и его семье. Никто не заслуживает смерти в 17 лет и уж тем более за отказ подчиниться. Пусть свершится правосудие», — написал Погба.

Утром 27 июня во французском городе Нантер полицейский выстрелил в 17‑летнего подростка за отказ подчиниться приказу. Юноша погиб вскоре после ранения, а сотрудник полиции был задержан после случившегося.

На фоне убийства юноши во Франции начались беспорядки. Пресс-служба парижской полиции утверждает, что ситуация в столице, в целом, остается спокойной. Имели место лишь эпизодические проявления вандализма.

В Лилле около 100 протестующих людей собрались напротив префектуры города. Они стали сооружать на улицах груды из мусорных баков, а затем поджигать их. По данным полиции, участники беспорядков вооружены камнями и позже намерены начать акцию «против полицейского произвола».

Ранее футболист «ПСЖ» выступил с заявлением о беспорядках во Франции после убийства подростка.

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