Бронзовый призер Евро-2008 рассказал, чего не хватает нынешнему поколению игроков

Бывший футболист московского «Локомотива» и сборной России Динияр Билялетдинов назвал нынешнее поколение игроков ровным. Его слова приводит Metaratings.

«Было ли поколение Евро-2008 сильнее нынешнего? Стараюсь не сравнивать никакие поколения. Футбол не стоит на месте, а развивается, скорости другие уже. Невозможно сравнить поколение 2008 года с поколением 1998 года. Да, были всплески, яркие события, но такие сравнения не корректны, тем более в условиях, которые сложились сейчас.

Достаточно ли сильное нынешнее поколение? Оно ровное. Все что-то умеют, играют, но красок не хватает. Но, опять же, мы сейчас в такой ситуации, что давать оценки некорректно», — сказал экс-футболист.

На чемпионате Европы — 2008 сборная России с Билялетдиновым в составе единственный раз в своей истории стала бронзовым призером турнира.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

За период отстранения россияне провели несколько товарищеских игр с командами из Азии, а также с Ираком и Ираном. В Российском футбольном союзе (РФС) сообщали о рассмотрении вопроса перехода в Азию.

Ранее УЕФА предложил новый формат отбора европейских сборных на чемпионат мира — 2026.