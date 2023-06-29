Агент легионера клуба РПЛ рассказал об отношении к футболисту в России

Матей Скегро, агент словенского футболиста «Сочи» Мартина Крамарича, рассказал об отношении к его клиенту в России. Слова агента приводит «Спорт-Экспресс».

«Мартин очень усердно тренируется, старается быть лучше на каждой тренировке. Ему нравится клуб, все в порядке. Он выложится по полной. В России все люди хорошо относятся к Мартину, он отлично себя чувствует здесь», — сказал Скегро.

Игрок перешел в российскую команду на правах свободного агента. Крамарич будет играть под седьмым номером.

В минувшем сезоне словенец принял участие в 32 встречах за «Браво», в которых ему удалось забить 12 мячей и сделать шесть результативных передач. Transfermarkt оценивает стоимость Крамарича в €500 тыс.

«Сочи» расположился на 10-м месте по итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 38 очков в 30 матчах.

Ранее легионер «Динамо» заявил, что не хочет возвращаться в Россию.