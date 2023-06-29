Уткин о пародии Слуцкого на Дзюбу: человек что хочет, то и делает

Футбольный блогер и комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале отреагировал на видео с участием тренера Леонида Слуцкого, в котором тот спародировал скандальный эротический ролик с Артемом Дзюбой.

«Человек что хочет, то и делает, пока не нарушает закон. Так уж вышло, что мне наблюдение дождя за окном заходит, а артистизм Леонида Викторовича — совсем нет.

Прекраcный cовет от пламенного Конcтантина Генича не обращать внимания и делать, что нравитcя. Единcтвенное, чем в профеccии не владеет Конcтантин — иcкуccтвом не обращать внимания», — написал Уткин.

Слуцкий стал гостем шоу Азамата Мусагалиева «Большое шоу». Суть проекта заключается в том, что каждому участнику нужно рассмешить другого. Слуцкий выбрал для демонстрации пародию на нашумевшее видео Артема Дзюбы.

Первое интимное видео с участием Дзюбы появилось в ноябре 2020 года. Тогда это вызвало большой общественный резонанс.

Ранее комментатор «Матч ТВ» поддержал Слуцкого, спародировавшего Дзюбу.