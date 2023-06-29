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Экс-форвард «Болоньи» высказался об отмене 88-го номера в итальянском футболе

Экс-игрок «Болоньи» Колыванов заявил, что в современном футболе появляется много запретов

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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Российский экс-футболист «Фоджи» и «Болоньи» Игорь Колыванов считает запрет играть под 88-м номером в Италии нецелесообразным. Его слова передает Legalbet.

«Если итальянцам так захотелось, то пускай. Это они, конечно, высоко взяли (смеется). Раньше цифры шли от 1-го номера до 11-го, кто в основном составе выходил. Потом появилась персонализация.

Для кого-то каждое чиcло что-то значит. Может игрок родилcя в 1988-м году. Еcли футболиcт умеет играть футбол, вообще плевать, под каким номером он выходит на поле. Cейчаc в cовременном футболе появилаcь много запретов. Раньше такого не было, еcли еще что-то запретят, я не удивлюcь.

Не знаю, как на футболистов повлияет эта отмена. Возможно, на генетическом уровне эти цифры на кого-то влияли», — сказал Колыванов.

27 июня Итальянская федерация футбола (FIGC), Министерство внутренних дел и Министерство спорта страны приняли решение запретить футболистам носить футболки с 88-м номером с сезона 2023/24.

Данное решение обусловлено борьбой с антисемитизмом. Нововведение предусматривает остановку матчей чемпионата страны из-за нацистских лозунгов во время матчей.

Также запрещено использовать антисемитские символы, в том числе клубы будут вынуждены изъять из обращения футболки с номером 88. Этот номер используется в неонацистских группах как символ приветствия, а цифры зашифровывают нацистское приветствие.

В прошлом сезоне в Серии А под номером 88 на футболке играли четыре игрока: Марио Пашалич («Аталанта»), Тома Башич («Лацио»), Томас Ринкон («Сампдория») и Матеуш Прашелик («Верона»).

Ранее еще один клуб Серии А нацелился на российского полузащитника Алексея Миранчука.

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