Мане впервые высказался о драке с одноклубником по «Баварии»

Сенегальский футболист мюнхенской «Баварии» Садио Мане впервые высказался о драке с немецким одноклубником Лероем Зане, заявив, что ему не стоило «решать проблему таким образом». Его слова приводит Mundo Deportivo.

«В футболе такое может случиться. Это случилось, и мы смогли это уладить. Решать проблемы — это хорошо, но не таким образом. Теперь все позади. Мы постараемся вместе бороться, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне», — сказал африканский футболист.

Мане и Зане повздорили в концовке первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», в котором немцы разгромно уступили со счетом 0:3. После матча в раздевалке Мане ударил Зане по лицу.

Сенегалец за свой поступок был отстранен на ближайший матч Бундеслиги против «Хоффенхайма». Также на него был наложен денежный штраф, сумма которого не называлась.

В сезоне-2022/23 31‑летний Мане сыграл за «Баварию» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее советник Садио Мане рассказал о будущем форварда в «Баварии».