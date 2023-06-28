Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мане впервые высказался о драке с одноклубником по «Баварии»

Форвард «Баварии» Мане заявил, что ему не стоило решать проблему с Зане таким образом

close
100%
Jon Super/AP Photo

Сенегальский футболист мюнхенской «Баварии» Садио Мане впервые высказался о драке с немецким одноклубником Лероем Зане, заявив, что ему не стоило «решать проблему таким образом». Его слова приводит Mundo Deportivo.

«В футболе такое может случиться. Это случилось, и мы смогли это уладить. Решать проблемы — это хорошо, но не таким образом. Теперь все позади. Мы постараемся вместе бороться, чтобы помочь клубу достичь своих целей в следующем сезоне», — сказал африканский футболист.

Мане и Зане повздорили в концовке первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Сити», в котором немцы разгромно уступили со счетом 0:3. После матча в раздевалке Мане ударил Зане по лицу.

Сенегалец за свой поступок был отстранен на ближайший матч Бундеслиги против «Хоффенхайма». Также на него был наложен денежный штраф, сумма которого не называлась.

В сезоне-2022/23 31‑летний Мане сыграл за «Баварию» 38 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и отдал шесть результативных передач.

Ранее советник Садио Мане рассказал о будущем форварда в «Баварии».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Германии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях