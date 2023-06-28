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Стал известен состав групп следующего чемпионата мира по хоккею

Международная федерация хоккея утвердила составы групп чемпионата мира — 2024

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Shutterstock

Международная федерация хоккея (IIHF) утвердила составы групп чемпионата мира — 2024, который пройдет в Праге и Остраве. Об этом сообщает пресс-служба IIHF.

Группа А (Прага): Канада, Финляндия, Чехия, Дания, Швейцария, Норвегия, Австрия, Великобритания.

Группа В (Острава): США, Германия, Словакия, Швеция, Латвия, Казахстан, Франция, Польша.

Международная федерация хоккея приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе и забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

В марте глава IIHF Люк Тардиф сообщил, что совет организации вернется к вопросу допуска сборных России и Белоруссии к участию в международных соревнованиях в марте 2024 года. Российская команда пропустит третий чемпионат мира подряд.

Ранее глава Международной федерации хоккея обвинил российскую прессу в разжигании скандала.

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