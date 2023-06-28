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В НХЛ обменяли белорусского хоккеиста

«Нью-Джерси» обменял белорусского игрока Шаранговича в «Калгари» на Тоффоли

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@sharangovich17/instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией).com

Белорусский нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Егор Шарангович покинул свою команду и продолжит карьеру в «Калгари Флэймз». Об этом сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Белорус был обменян на нападающего Тайлера Тоффоли и выбыл в третьем раунде драфта-2023.

В минувшем сезоне Егор Шарангович принял участие в 75 матчах в регулярном чемпионате НХЛ, забросил 13 шайб и сделал 17 результативных передач. Он выступает за «Девилз» с сезона-2020/2021. Ранее от выступал в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за минское «Динамо».

Тоффоли в прошедшем сезоне забил 34 гола и сделал 39 голевых передач в 82 матчах.

Ранее «Даллас Старз» объявил о продлении контракта с российским форвардом Евгением Дадоновым.

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