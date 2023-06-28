В «Манчестер Сити» прокомментировали переход Ковачича

Спортивный директор английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн прокомментировал переход полузащитника Матео Ковачича. Его слова передает пресс-служба «горожан».

«Мы очень давно за ним наблюдали, и всякий раз, когда мы видели его игру, он нас впечатлял. Это отличная сделка для нашего клуба. Очень рад, что он здесь. Мне не терпится увидеть, чего сможет достичь Ковачич, работая с Гвардиолой и нашими игроками», – сказал Бегиристайн.

Накануне сообщалось, что контракт рассчитан на четыре года. В СМИ сообщается, что переход Ковачича обошелся команде из Манчестера в £25 млн. Эта сумма может увеличиться еще на пять миллионов за счет бонусов.

Ковачич выступал за «Челси» с 2018 года. В минувшем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) он принял участие в 27 матчах, в которых забил один мяч и сделал две результативные передачи. Transfermarkt оценивает 29-летнего футболист в €38 млн.