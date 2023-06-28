Кожевников — об отсутствии россиян в первой сборной сезона НХЛ: все по делу

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников поделился мнением о том, что ни один российский игрок не попал в первую символическую сборную прошедшего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова передает RT.

«Но если говорить в целом, то я считаю, что все по делу. Те, кто находится в списке первой сборной, были выбраны справедливо. И если ни один из наших хоккеистов там не оказался, то они этого не заслужили», — сказал Кожевников.

Напомним, пресс-служба НХЛ опубликовала две символические сборные. Во второй команде оказались российский вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин и нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

В первой команде года оказались Джейсон Робертсон («Даллас»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон»), Давид Пастрняк («Бостон»), Эрик Карлссон («Сан-Хосе»), Адам Фокс («Рейнджерс») и Линус Улльмарк («Бостон»).

Ранее Александр Кожевников заявил, что считает справедливым тот факт, что российские хоккеисты впервые за последние 12 лет не стали обладателями индивидуальных наград НХЛ.