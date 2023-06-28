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Стало известно, останется ли Мане в «Баварии»

Нападающий Мане продолжит выступление за «Баварию»

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Global Look Press

Бакари Сиссе, советник нападающего «Баварии» Садио Мане, сообщил, что сенегальский футболист останется в мюнхенской команде. Его слова передает известный инсайдер Фабрицио Романо.

«Я не слышал об интересе из Саудовской Аравии. Что точно, так это то, что он остается в «Баварии». У него подписан контракт на три года. Он провел по нему один год и у него еще есть два. Так что да, пока что он остается в «Баварии», — сказал Сиссе.

В минувшем сезоне чемпионата Германии Мане принял участие в 25 матчах, в которых забил семь мячей и сделал пять результативных передач. Это был его первый сезон за «Баварию». Ранее он выступал за «Ливерпуль», «Саутгемптон», «РБ Зальцбург» и «Метц». По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Мане составляет €25 млн.

Ранее сообщалось, что «Бавария» сделает новое предложение «Тоттенхэму» по трансферу нападающего Гарри Кейна.

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