Теннисистка Касаткина высказалась о СВО

Российская теннисистка Дарья Касаткина призналась, что только на корте может отключиться от новостей о Специальной военной операции (СВО). Ее слова передает iNews.

«Это был трудный год, и мы не знаем, сколько это продлится. Нам остается только следить за новостями. Если честно, пока я не вижу конца. Нужно просто принять ситуацию.

На корте я об этом не думаю. Я в другом душевном состоянии, и это очень помогает от всего отключиться. Потому что с 24 февраля я ежедневно за всем следила. Это очень тяжело.

В какой-то момент это меня захлестнуло, и я стараюсь отключаться хотя бы на корте», — сказала Касаткина.

Касаткина живет и тренируется в Испании.

В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) россиянка располагается на 11-м месте (2685 очков). Это лучшая позиция среди всех отечественных теннисисток. Лидировать продолжает представительница Польши Ига Свентек (8940 очков). На втором месте идет белоруска Арина Соболенко (8066 очков), тройку замыкает Елена Рыбакина из Казахстана (5090 очков).

Ранее Арина Соболенко призналась, что плакала из-за конфликта с украинским тренером.