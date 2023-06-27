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Стали известны детали тренировок фигуриста Костомарова с ножными протезами

ТАСС: медики пока не приступали к процессу протезирования рук фигуриста Костомарова

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romankostomarovkrs/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров занимается на ножных протезах не более часа в день, медики пока не приступали к протезированию рук фигуриста, сообщает ТАСС.

«Роман по-прежнему в реанимации. Он осваивает ножные протезы, привыкает к ним. Но не более часа в день — это достаточно больно, для привыкания нужно время. К протезированию рук пока еще не приступали», — сказал источник агентства.

26 июня в социальных сетях Костомарова было опубликовано видео, в котором он впервые показал свои тренировки с протезами на ногах.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Он попал в реанимацию с пневмонией и находился в крайне тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.

Впоследствии спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, где подключили к ЭКМО. СМИ писали о том, что Костомаров из-за последствий болезни перенес несколько операций по ампутации конечностей.

Ранее стало известно, что чемпионка Олимпийских игр в Пекине по фигурному катанию Анна Щербакова может вернуться на соревнования.

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