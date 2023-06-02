Экс-футболист «Спартака» не верит в причастность Промеса к делу о контрабанде наркотиков

Четырехкратный чемпион России в составе «Спартака» Андрей Коновалов высказался о том, что в Нидерландах форварду красно-белых Квинси Промесу вынесли обвинения в контрабанде наркотиков. Его слова передает «Матч ТВ».

«Непонятная ситуация вокруг Промеса. Если рассуждать логически, то Квинси — небедный человек, и влезать в такие дела нелогично. Мы не знаем, как на самом деле обстоят дела, но мне не верится, что это действительно так. Думаю, что и «Спартак» придерживается такой позиции», — сказал Коновалов.

В нынешнем сезоне Квинси Промес забил 25 мячей и сделал 10 результативных передач в матчах за «Спартак» во всех турнирах.

30 мая прокуратура Нидерландов вынесла футболисту обвинение в причастности к контрабанде наркотиков. Сообщалось, что речь идет о двух партиях кокаина, которые были перехвачены в 2020 году в Антверпене. В одной из них было 720 кг, в другой — 650 кг.

По другому уголовному делу Промес обвиняется в нанесении ножевых ранений своему двоюродному брату летом 2020 года. Судебное заседание по обоим делам, по информации СМИ, пройдет 5 июня в Амстердаме.

Ранее бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал обвинения в контрабанде наркотиков в адрес Промеса.