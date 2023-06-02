Экс-тренер «Динамо» Петрушин прокомментировал продление контракта со Смоловым

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин высказался о том, что бело-голубые продлили контракт с нападающим Федором Смоловым. Его слова передает «РБ Спорт».

«Продление контракта — топтание на месте? Команда все-таки молодая, так что иметь опытного футболиста нужно. Я тоже проходил через это. Я в 20 лет начал играть в основном составе, тогда вокруг меня были взрослые мужики. Это нормально, правильное решение для клуба», — сказал Петрушин.

В текущем сезоне 32-летний Смолов провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал шесть результативных передач. На счету 20-летнего Тюкавина 37 игр, 10 голов и семь передач.

«Динамо» за тур до окончания чемпионата России набрало 45 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата. В последнем матче этого сезона бело-голубые сыграют на выезде с «Оренбургом». Встреча пройдет 3 июня. Начало в 17.00 по московскому времени.

Ранее бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук заявил, что продление бело-голубыми контракта с Федором Смоловым может отрицательно сказаться на нападающем Константине Тюкавине.