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Бензема отказался от €200 млн ради еще одного сезона в составе «Реала»

COPE: Бензема отклонил предложение с зарплатой в €200 млн и останется в «Реале» еще на год

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Albert Gea/Reuters

Французский футболист мадридского «Реала» Карим Бензема отклонил предложение одного из саудовских клубов, предложивших ему зарплату в €200 млн за сезон. Об этом сообщает COPE.

По данным издания, вместо крупного контракта 35-летний форвард решил продлить соглашение со «сливочными» до 2024 года.

Отмечается, что в «Реале» уже готовили церемонию прощания с французом. В клубе уже начали поиски замены для Бензема, поэтому остались в приятном шоке от новости, что он решил остаться еще на сезон. Эту информацию в клубе восприняли с большой радостью.

Бензема выступает за мадридский клуб с 2009 года. Текущее соглашение форварда с командой истекает 30 июня 2023 года.

Вместе с «Реалом» французский футболист становился четырехкратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка и четырехкратным победителем Суперкубка страны. Также он пять раз выигрывал Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

Осенью 2022 года нападающий впервые в карьере стал обладателем «Золотого мяча».

Ранее сообщалось, что саудовский клуб «Аль‑Иттихад» предложил Кариму Бензема двухлетнее соглашение с зарплатой €100 млн за сезон.

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