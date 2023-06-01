Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Экс-теннисист Ольховский считает Сонего тяжелым соперником для Рублева

Бывший теннисист Ольховский: Сонего серьезный соперник, но Рублев — фаворит

close
100%
Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский оценил шансы Андрея Рублева в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции против итальянца Лоренцо Сонего.

«Согласен, что Сонего выглядит очень серьезным соперником, тяжелый матч будет. Но Рублев для меня все равно фаворит тут», — рассказал Ольховский «Газете.Ru».

Высказался специалист также и о потенциальной встрече Рублева в четвертом круге турнира с другим россиянином – Кареном Хачановым.

«Ну что сделаешь? Давайте посмотрим, что произойдет завтра, а потом уже будем говорить об этом противостоянии. Если кто-то из них пройдет в четвертьфинал, то там, скорее всего, будет Джокович. И вообще очень тяжелая сетка у них. Давайте посмотрим, как они будут играть дальше», — отметил Ольховский.

Двое оставшихся в мужском одиночном разряде российских игроков проведут свои матчи третьего круга 2 июня. Карену Хачанову предстоит поединок с австралийцем Танази Коккинакисом.

Ранее сообщалось, что россиянка Мирра Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой до 17 лет, пробившейся в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях