Экс-теннисист Ольховский считает Сонего тяжелым соперником для Рублева

Известный в прошлом российский теннисист Андрей Ольховский оценил шансы Андрея Рублева в матче третьего круга Открытого чемпионата Франции против итальянца Лоренцо Сонего.

«Согласен, что Сонего выглядит очень серьезным соперником, тяжелый матч будет. Но Рублев для меня все равно фаворит тут», — рассказал Ольховский «Газете.Ru».

Высказался специалист также и о потенциальной встрече Рублева в четвертом круге турнира с другим россиянином – Кареном Хачановым.

«Ну что сделаешь? Давайте посмотрим, что произойдет завтра, а потом уже будем говорить об этом противостоянии. Если кто-то из них пройдет в четвертьфинал, то там, скорее всего, будет Джокович. И вообще очень тяжелая сетка у них. Давайте посмотрим, как они будут играть дальше», — отметил Ольховский.

Двое оставшихся в мужском одиночном разряде российских игроков проведут свои матчи третьего круга 2 июня. Карену Хачанову предстоит поединок с австралийцем Танази Коккинакисом.

Ранее сообщалось, что россиянка Мирра Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой до 17 лет, пробившейся в третий круг Открытого чемпионата Франции.