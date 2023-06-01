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Ольховский рассказал о влиянии усталости от квалификации на поражение Карацева

Экс-теннисист Ольховский: усталость Карацева повлияла на результат матча с Тиафо

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Isabel Infantes/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский рассказал о том, что на состояние Аслана Карацева в матче второго круга «Ролан Гаррос» против американца Фрэнсиса Тиафо могла повлиять усталость. Россиянин уступил сопернику, посеянному на турнире под 12-м номером, в четырех партиях – 6:3, 3:6, 5:7, 2:6.

«Могло сказаться – все-таки пятый матч. Три квалификационных игры и первый круг. Да, усталость могла сказаться, но Аслан все равно очень хороший турнир провел. Конечно мог зацепиться в этом матче и победить, но турнир все равно хороший», — подчеркнул Ольховский в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru».

Карацев, занимающий 62-е место в рейтинге АТР, вынужден был играть квалификацию в Париже, так как на момент формирования состава участников еще не проходил в основную сетку соревнований. Все три квалификационных поединка российский теннисист уверенно выиграл, не отдав оппонентам ни сета.

Ранее сообщалось, что россиянка Мирра Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой до 17 лет, пробившейся в третий круг Открытого чемпионата Франции.

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