Во Франции объяснили уход Месси из «ПСЖ»

Заместитель главного редактора французского издания L'Equipe Жан-Филип Леклер прокомментировал уход аргентинского футболиста Лионеля Месси из «Пари Сен-Жермен».

В четверг, 1 июня, главный тренер парижан Кристоф Галтье подтвердил, что 35-летний форвард покинет клуб по окончании сезона.

«В «ПСЖ» Месси провел очень средний первый сезон. Начало второго было хорошим, возможно, потому что он готовился к чемпионату мира. После возвращения из Катара дела снова пошли хорошо, но далеко не исключительно.

В Лиге чемпионов, в чаcтноcти, Меccи никогда не оказывал влияния в важных матчах. И поcкольку c каждым днем он не молодеет, я не думаю, что cо cпортивной точки зрения (маркетинг — cовcем другое дело) он вcе еще может принеcти «ПCЖ» то, чего он им cтоил», — приводит слова Леклера «Спорт-Экспресс».

Всего в текущем сезоне на счету Месси 16 забитых мячей и 16 результативных передач в 31 матче чемпионата Франции. Недавно он был отстранен от занятий с командой из-за поездки в Саудовскую Аравию. После публичных извинений нападающий был допущен.

Ранее сообщалось, что клуб МЛС «Интер Майами» предложил Месси четырехлетний контракт на $50 млн в год.