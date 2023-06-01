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16-летняя российская теннисистка повторила достижение Серены Уильямс и Курниковой

Теннисистка Андреева стала первым с 2009 года игроком до 17 лет в третьем круге «Ролан Гаррос»

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IPA/Live Media/Sipa USA via Reuters

Россиянка Мирра Андреева стала первой с 2009 года теннисисткой до 17 лет, пробившейся в третий круг Открытого чемпионата Франции («Ролан Гаррос»). Об этом сообщает OptaAce.

Сегодня, 1 июня, 16-летняя россиянка обыграла Диан Парри из Франции со счетом 6:1, 6:2 и вышла в третий круг «Ролан Гаррос». Продолжительность встречи составила 1 час 17 минут.

До нее в возрасте до 17 лет до третьего круга Открытого чемпионата Франции доходили хорватка Ива Майоли (1993, 1994), швейцарка Мартина Хингиc (1995-1997), роccиянка Анна Курникова (1997, 1998), американка Cерена Уильямc (1998), болгарка Cеcиль Каратанчева (2005) и Мишель Ларшер де Бриту из Португалии (2009).

За выход в следующий раунд «Ролан Гаррос» Мирра Андреева поспорит с победительницей матча между Кори Гауфф (США) и Юлией Грабер (Австрия).

«Ролан Гаррос» проходит на грунтовых кортах Парижа с 28 мая по 11 июня. Общий призовой фонд турнира превышает €49,6 млн.

Ранее сообщалось, что Международная федерация тенниса (ITF) не станет наказывать Новака Джоковича за его слова в поддержку косовских сербов во время «Ролан Гаррос».

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