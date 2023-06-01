Футболист «Реала» продолжит карьеру в «ПСЖ»

Полузащитник мадридского «Реала» Марко Асенсио продолжит карьеру в «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает AS.

По данным источника, испанский хавбек может заключить соглашение с французским клубом в ближайшие дни. Контракт Марко с мадридским клубом заканчивается по окончании нынешнего сезона. Отмечается, что «Реал» предложил Асенсио новый контракт, но футболист отклонил его.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Асенсио принял участие в 30 матчах, в которых ему удалось забить девять мячей и сделать шесть результативных передач. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость испанского полузащитника оценивается в €25 млн.

Ранее сообщалось, что полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич уведомил клуб о желании покинуть команду.