Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«ПСЖ» нашел нового главного тренера

PSG Community: «ПСЖ» предварительно договорился с тренером Энрике о контракте

close
100%
Zheng Huansong/Global Look Press

Бывший главный тренер «Барселоны» и национальной команды Испании Луис Энрике готов возглавить «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает PSG Community.

По информации источника, специалист находится в Катаре, где уже предварительно договорился о контракте. Отмечается, что соглашение будет рассчитано на два сезона с возможностью продления на один год. Зарплата Энрике составит €10 млн в год. Тренер не против того, что нападающие Неймар и Лионель Месси возможно покинут команду.

Напомним, «ПСЖ» стал чемпионом Франции. Это чемпионство стало для «ПСЖ» вторым подряд и 11-м в истории клуба. Напомним, что в сезоне 2020/21 титул завоевал «Лилль».

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о том, что его команда стала чемпионом Франции.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Франции
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях