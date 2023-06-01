«ПСЖ» нашел нового главного тренера

Бывший главный тренер «Барселоны» и национальной команды Испании Луис Энрике готов возглавить «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает PSG Community.

По информации источника, специалист находится в Катаре, где уже предварительно договорился о контракте. Отмечается, что соглашение будет рассчитано на два сезона с возможностью продления на один год. Зарплата Энрике составит €10 млн в год. Тренер не против того, что нападающие Неймар и Лионель Месси возможно покинут команду.

Напомним, «ПСЖ» стал чемпионом Франции. Это чемпионство стало для «ПСЖ» вторым подряд и 11-м в истории клуба. Напомним, что в сезоне 2020/21 титул завоевал «Лилль».

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался о том, что его команда стала чемпионом Франции.