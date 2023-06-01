В «Оренбурге» отреагировали на сообщения об интересе «Динамо» к тренеру Личке

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал сообщения о возможном уходе главного тренера команды Марцела Лички в московское «Динамо».

«Никаких разговоров, никаких контактов и обсуждений с «Динамо» не было. С «Краснодаром» общались, говорим об этом. Но с «Динамо» — ничего», — передает слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Личка дважды приводил клуб к выходу в Российскую премьер-лигу (РПЛ), но по итогам сезона-2020/21 «Оренбургу» не разрешили выйти в элиту из-за изменений в регламенте.

После 29 туров РПЛ в сезоне-2022/23 «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.

Зимой «Краснодар» предлагал чеху пост главного тренера команды, но специалист предпочел остаться в «Оренбурге». Наставником «Краснодара» в итоге стал серб Владимир Ивич.

Ранее аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера назвал Российскую премьер-лигу удачным местом для того, чтобы хорошо зарекомендовать себя и продолжить карьеру в европейском клубе.