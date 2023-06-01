Бывший защитник «Локомотива» поделился воспоминаниями о пережитых бомбардировках Югославии

Бывший защитник московского «Локомотива» серб Неманья Пейчинович поделился воспоминаниями о пережитых в возрасте 11 лет бомбардировках Югославии силами НАТО в 1999 году.

«Помню, что когда слышали звуки опасности, надо было бежать в соседний дом через улицу и прятаться в подвале. И так каждый день. Родители старались делать так, чтобы у нас не было страха.

США никогда не смогут стать нам друзьями или приятелями. Они много раз убивали, бомбили нас, сейчас пытаются изменить образование и медицину, ставят своих политиков. В Сербии все понимают, что источник проблем — это Америка», — сказал Пейчинович «Матч ТВ».

Футболист провел в Российской премьер-лиге (РПЛ) 85 матчей, в которых забил три гола и сделал пять результативных передач. Также на его счету 48 игр, четыре забитых мяча и два ассиста в Первой лиге.

Ранее Пейчинович подверг критике иностранных игроков, покинувших Россию, заявив, что они «ведут себя как девочки».

«Западная пропаганда промывает людям мозги. Они запуганы. Предатели России не нужны, пусть валят на все четыре стороны», — сказал серб.