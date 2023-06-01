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Стало известно о возможном уходе вратаря из «Зенита»

Metaratings: вратарь Одоевский может покинуть «Зенит» летом

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РИА Новости

Вратарь петербургского «Зенита» Даниил Одоевский может покинуть клуб в предстоящее межсезонье, сообщает Metaratings.ru.

Причиной такого решения может стать недостаток игровой практики. Представители 20-летнего футболиста занимаются поиском новой команды, которая хотела бы взять голкипера в аренду.

При этом сам игрок хочет продолжить карьеру в клубе Российской премьер-лиги (РПЛ) и стать его основным вратарем. В сезоне-2022/23 он проиграл конкуренцию Михаилу Кержакову.

Одоевский является воспитанником «Зенита». В текущем сезоне голкипер провел в Российской премьер-лиге четыре матча и пропустил один мяч. Вратарь дебютировал за основную команду в 2021 году.

Глава компании ProSports Management Герман Ткаченко ранее рассказал, что во время зимнего перерыва в чемпионате России интерес к Одоевскому проявлял клуб из Саудовской Аравии «Аль-Наср», за который выступает Криштиану Роналду.

Ранее бывший тренер московского «Спартака» и сборной России Валерий Гладилин в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о лучших футболистах уходящего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

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