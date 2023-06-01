Белорусская теннисистка Соболенко отказалась отвечать на провокации на «Ролан Гаррос»

Вторая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко отказалась отвечать на провокационные вопросы украинского журналиста на пресс-конференции после выхода в третий круг турнира Большого шлема «Ролан Гаррос», проходящего в Париже.

Украинец стал задавать победительнице Australian Open вопросы о поддержке Соболенко президента Белоруссии Александра Лукашенко, а также призвал спортсменку высказаться о происходящем на Украине.

Соболенко заявила, что у нее нет ответов на такие вопросы.

«Вы получили от меня достаточно ответов, у меня нет для вас комментариев», — передает слова Соболенко «Чемпионат».

Во втором круге Открытого чемпионата Франции белоруска одержала победу над соотечественницей Ириной Шиманович со счетом 7:5, 6:2. Следующей соперницей Соболенко станет россиянка Камилла Рахимова. Их встреча пройдет 2 июня.

Ранее известная российская теннисистка Анастасия Павлюченкова на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос» поделилась мнением о том, что украинские теннисистки отказываются пожимать руки спортсменкам из России и Белоруссии.