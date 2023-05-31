Футболист «Оренбурга» рассказал о стереотипах о России в Латинской Америке

Полузащитник футбольного клуба «Оренбург» Лукас Вера рассказал, какие стереотипы о России существуют в Латинской Америке. Его слова передает Metaratings.

«Какие главные стереотипы о России есть в Латинской Америке? Боевые действия, холод и проблемы с социализацией. Да, русские более серьезные ребята, но, когда они расслабляются, то они по-своему веселые», — сказал Вера.

Вера перебрался в «Оренбург» летом прошлого года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) аргентинец провел 26 матчей, отметившись одним забитым мячом и шестью результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Веры составляет €2,5 млн.

Ранее Вера заявил, что в России качество в жизни лучше, чем в Аргентине.