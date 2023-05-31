Футболистам тульского «Арсенала» выплатили одну зарплату

Футболистам тульского клуба «Арсенал» 31 мая перечислили одну зарплату. Об этом сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, накануне тульский клуб начал выплаты малоимущим сотрудникам, с которыми рассчитались за три месяца. Ранее сообщалось, что клуб не выплачивал зарплату 3,5 месяца.

Накануне президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев заявил о получении лицензии для участия в следующем сезоне Первой лиги. «Арсенал» получил лицензию РФС-1. В турнирной таблице Первой лиги тульский клуб занимает 12-ю строчку, имея в активе 41 очко после 33 матчей. В следующей игре «Арсенал» встретится со «СКА-Хабаровском». По итогам прошлого сезона тульский клуб вылетел из Российской премьер-лиги (РПЛ).