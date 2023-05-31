Легионер «Оренбурга» сравнил качество жизни в России и в Аргентине

Аргентинский футболист «Оренбурга» Лукас Вера заявил, что в России уровень жизни выше, чем в Аргентине. Его слова передает Metaratings.ru.

«В России, конечно, лучше качество жизни, чем в Аргентине. Тут совершенно другая атмосфера. Оренбург — тихий город, который полностью погружает вас с головой в работу. Идеальное место, чтобы вы могли сосредоточиться на игре и забыть обо всем», — сказал Вера.

Вера перебрался в «Оренбург» летом прошлого года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) аргентинец провел 26 матчей, отметившись одним забитым мячом и шестью результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость Веры составляет €2,5 млн.

Ранее Лукас Вера рассказал, что не против того, чтобы получить российское гражданство.