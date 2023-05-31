Овечкин патентует фразу, которую он сказал 15 лет назад

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в конце мая подал заявку в Роспатент на регистрацию фразы «I'm okay. Russian machine never breaks» («Я в порядке. Русская машина не ломается»). Об этом сообщает Adindex.

Эту фразу Овечкин впервые произнес 15 лет назад. Тогда Александр упал после броска своего одноклубника Шона Моррисона. Россиянин сумел покинуть лед только с помощью партнеров. На следующий день он дал комментарий по поводу своей травмы и сказал фразу «Я в порядке. Русская машина не ломается».

Также хоккеист регистрирует в Роспатенте логотип своей международной академии хоккея.

В текущем сезоне Овечкин принял участие в 74 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметившись 42 заброшенными шайбами и 33 результативными передачами. Однако это не помогло «Кэпиталз» выйти в плей-офф турнира.

Напомним, что Овечкин вместе с «Кэпиталз» становился обладателем Кубка Стэнли в 2018 году.

Сейчас на счету россиянина 822 заброшенные шайбы за карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 72 шайбы. На счету канадца 894 гола, и он продолжает удерживать первое место среди снайперов за всю историю НХЛ.

Ранее Овечкин перечислил плюсы от непопадания «Вашингтона» в плей-офф НХЛ.