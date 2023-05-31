Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на заключительный матч чемпионата Саудовской Аравии

Легендарный португальский нападающий «Аль‑Насра» Криштиану Роналду не попал в заявку своей команды на матч 30-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха».

Этот матч станет заключительным для «Аль-Насра» в нынешнем сезоне. Напомним, что команда лишилась шансов на чемпионство. Чемпионом стал «Аль-Иттихад».

2 января Криштиану Роналду стал игроком «Аль-Насра» из Саудовской Аравии, по контракту с которым он будет получать €200 млн в год.

В текущем сезоне португальский нападающий принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметившись 14 забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Роналду впервые в карьере остался без трофеев два года подряд. В последний раз Криштиану Роналду завоевывал трофей в мае 2021 года. Тогда португалец вместе с «Ювентусом» завоевал Кубок Италии.