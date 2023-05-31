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Яшкин покинул СКА

Ротенберг объявил, что нападающий СКА Дмитрий Яшкин покинул клуб

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Global Look Press

Нападающий петербургского СКА Дмитрий Яшкин не стал продлевать контракт с клубом. Об этом в своем Telegram-канале сообщил главный тренер армейцев Роман Ротенберг.

По его словам, хоккеист хотел подписать более выгодное с точки зрения заработной платы трудовое соглашение.

«В следующем сезоне СКА будет играть без Дмитрия Яшкина. Он был отличным капитаном и вписал свое имя в историю нашего клуба. Мы искренне благодарны Диме, но теперь наши пути расходятся.

Мы были готовы оставить Дмитрия и сделали ему предложение о продлении контракта на хороших условиях. Однако здоровый клуб обязан учитывать потолок зарплат, поэтому удовлетворить все пожелания хоккеиста мы не можем», — написал Ротенберг.

Напомним, что в завершившемся сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Яшкин был признан самым ценным игроком, набрав 62 очка по системе «гол+пас» за 67 матчей.

Ранее сообщалось, что ESPN поставил голкипера «Флориды» Сергея Бобровского на второе место в списке претендентов на «Конн Смайт Трофи».

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