Экс-тренер «Динамо» высказался о продлении контракта со Смоловым

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил новость о том, что бело-голубые продлили контракт с Федором Смоловым. Его слова передает «Евро-Футбол.Ру».

«Нормально. «Динамо» сохранило своего игрока. Это говорит о том, что клуб на него рассчитывает, поэтому его и переподписал. Не смущает ли меня, что ему 33 года? Это только время покажет, потому что тут такая ситуация, что, возможно, он отыграет еще один сезон, а, возможно, не отыграет», — сказал Силкин.

Накануне сообщалось, что новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона с возможностью продления еще на один год.

Смолов перешел в «Динамо» в январе 2022 года. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить 10 мячей и сделать две результативные передачи. По информации портала Transfermarkt, рыночная стоимость Смолова составляет €5 млн.

Ранее заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал продление контракта с Федором Смоловым.