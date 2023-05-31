Кавазашвили: лично у Смолова надо спрашивать, доволен он контрактом с «Динамо» или нет

Бывший голкипер столичного «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о продлении контракта московского «Динамо» с нападающим Федором Смоловым.
По его словам, мнение о подписании нового трудового договора необходимо спрашивать у самого игрока.
«Это лично у Федора надо спрашивать — доволен он или не доволен этим контрактом. Будет ли он играть в основном составе или не будет — это не ко мне вопрос.
Я — спартаковец, поэтому комментирую только информацию про спартаковских футболистов. Лучше обратитесь к кому-нибудь еще», — заявил Кавазашвили «Газете.Ru».
Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить десять мячей и сделать две результативные передачи.
Новый контракт Смолова рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на год.
Ранее бывший тренер «Динамо» Валерий Гладилин обвинил Федора Смолова в отсутствии лидерских качеств.