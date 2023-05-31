Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Кавазашвили: лично у Смолова надо спрашивать, доволен он контрактом с «Динамо» или нет

Экс-голкипер «Спартака» Кавазашвили оценил подписание нового контракта «Динамо» со Смоловым

close
100%
Александр Вильф/РИА Новости

Бывший голкипер столичного «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» высказался о продлении контракта московского «Динамо» с нападающим Федором Смоловым.

По его словам, мнение о подписании нового трудового договора необходимо спрашивать у самого игрока.

«Это лично у Федора надо спрашивать — доволен он или не доволен этим контрактом. Будет ли он играть в основном составе или не будет — это не ко мне вопрос.

Я — спартаковец, поэтому комментирую только информацию про спартаковских футболистов. Лучше обратитесь к кому-нибудь еще», — заявил Кавазашвили «Газете.Ru».

Напомним, что в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги нападающий принял участие в 24 матчах, в которых ему удалось забить десять мячей и сделать две результативные передачи.

Новый контракт Смолова рассчитан до 2024 года с возможностью продления еще на год.

Ранее бывший тренер «Динамо» Валерий Гладилин обвинил Федора Смолова в отсутствии лидерских качеств.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях