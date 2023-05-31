В РФС рассматривают проведение ретроматча «Зенита» со сборной России образца 2008 года

Российский футбольный союз (РФС) прорабатывает возможность организации ретро-матча между «Зенитом» и сборной России образца 2008 года. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Источник подчеркивает, что матч планируют приурочить к 15-летию победы «Зенита» в Кубке УЕФА и завоевания национальной командой бронзовых медалей чемпионата Европы. Отмечается, что если такая игра состоится, то пройдет она в Санкт-Петербурге, а принять в ней участие пригласят не только футболистов, выступавших за команды 15 лет назад, но и главных тренеров — голландцев Дика Адвоката и Гуса Хиддинка.

В финале розыгрыша Кубка УЕФА-2007/08 «Зенит» встречался с шотландским «Рейнджерс» и одержал победу со счетом 2:0. В составе сине-бело-голубых забитыми мячами отметились Игорь Денисов и Константин Зырянов.

На чемпионате Европы – 2008 сборная России дошла до полуфинала, на предыдущей стадии сенсационно обыграв сборную Нидерландов со счетом 3:1. Тогда в составе российской команды мячи забили Роман Павлюченко, Дмитрий Торбинский и Андрей Аршавин. В полуфинале подопечные Гуса Хиддинка уступили будущим чемпионам испанцам со счетом 0:3.

Ранее экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что арендованный кипрским «Арисом» у «Фиорентины» Александр Кокорин мог бы быть полезен российским клубам.