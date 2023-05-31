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РУСАДА ответило главе WADA, заявившему о недоверии к антидопинговой системе в России

Глава РУСАДА рассказала о беспрецедентных мерах по обеспечению независимости агентства

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Reuters

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Вероника Логинова прокомментировала заявление главы Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольда Баньки, который усомнился в независимости российской организации. Слова Логинова передает ТАСС.

Напомним, Банька заявил, что уровень веры организации в независимость антидопинговой системы в России остается крайне низким.

«Нами предприняты беспрецедентные меры для обеспечения независимости агентства: начиная с внесения изменений в устав агентства и заканчивая введением требования о согласовании каждого нового кандидата в штат с независимым офицером по этике», — сказала Логинова.

В WADA ранее заявили, что статус РУСАДА продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация будет иметь этот статус, пока не выполнит все условия восстановления.

Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

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