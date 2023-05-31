ESPN поставил Бобровского на второе место в списке претендентов на «Конн Смайт Трофи»

Журналист ESPN Грег Вышински опубликовал свой рейтинг главных претендентов на завоевание «Конн Смайт Трофи».

«Конн Смайт Трофи» вручается самому ценному хоккеисту плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В финальной серии плей-офф сыграют «Флорида» и «Вегас Голден Найтс».

По мнению журналиста, главным претендентом на награду является нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук. На второй строчке расположился голкипер «Флориды» Сергей Бобровский. Тройку претендентов замыкает форвард «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел. На четвертое место Вышински поставил нападающего «Вегаса» Джонатана Маршессо. На пятой позиции находится вратарь «Вегаса» Эдин Хилл.

Бобровский провел 14 игр в этом плей-офф, пропуская в среднем 2,21 шайбы и отражая 93,5% бросков.

Первый матч финала Кубка Стэнли-2023 между «Вегасом» и «Флоридой Пантерз» состоится 4 июня в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что Бобровский является главным фаворитом на приз самому ценному игроку плей-офф НХЛ.