Президент WADA заявил, что не верит в независимость антидопинговой системы России

Президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька заявил, что уровень веры организации в независимость антидопинговой системы в России остается крайне низким.

«РУСАДА будет лишено статуса соответствия до тех пор, пока оно не выполнит все условия восстановления, установленные Спортивным арбитражным судом (CAS). Но я должен сказать, что наша вера в независимость российской антидопинговой системы остается очень низкой», — передает слова Баньки ТАСС.

В WADA ранее заявили, что статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) продолжает не соответствовать Всемирному антидопинговому кодексу. Российская организация будет иметь этот статус, пока не выполнит все условия восстановления.

Напомним, в декабре 2019 года исполком WADA в Лозанне единогласно принял рекомендации комитета по соответствию и лишил РУСАДА статуса.

Ранее генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли заявил, что сроки рассмотрения допингового дела Камилы Валиевой с большой вероятностью затянутся до 2024 года.